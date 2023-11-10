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Spor

Fenerbahçe'den TFF'ye sert cevap!

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

10 Kasım 2023 Cuma 19:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den TFF'ye sert cevap!
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Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik bir açıklama yaptı.

TFF'nin gündemdeki konularla ilgili açıklamasını alıntılayan Fenerbahçe, açıklamasında, "Bu tavır; sorumluluktan uzak, sorunları örtbas etme odaklı ve futboldaki onlarca soruna yönelik gerçek bir soruşturma yapılmayacağının adeta itirafıdır..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolun istisnasız tüm paydaşlarının aynı noktada olduğu kriz durumunda yaptığı bu açıklama bizi hiç şaşırtmamıştır.

Bu tavır; sorumluluktan uzak, sorunları örtbas etme odaklı ve futboldaki onlarca soruna yönelik gerçek bir soruşturma yapılmayacağının adeta itirafıdır...

Tüm bu soru ve sorunlarda *Hakim* olarak konuları soruşturması gereken TFF Yönetimi;

Türk futbolu adına adeta okların çevrildiği kişilerin ve sorgulanan olayların *avukatı ve tarafı* gibi davranmıştır.

Biz bu filmi daha önce de gördük, değişen hiçbir şey göremiyoruz!

Türk futbolunda her şeyin tam da toplantı arka planınızda yer alan mesajda olduğu gibi

"adil, şeffaf ve tarafsız!" olması, ülkemize temiz futbolun nasip olması için tüm paydaşların münasip olması gerekir.

Kulüpler, takımlar, medya, futbolseverler ve tüm spor kamuoyuna soruyoruz;

Bu hedef için TFF münasip mi atılan adımlar yeterli midir?"

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