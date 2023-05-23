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Spor

Fenerbahçe'den TFF'ye sert tepki! ''Bu karar kabul edilemez''

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Samet Akyadın'ın PFDK'ya sevkini sert bir açıklama ile eleştirdi.

23 Mayıs 2023 Salı 11:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den TFF'ye sert tepki! ''Bu karar kabul edilemez''
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Samet Akaydın'ın PFDK'ya sevki ile alakalı sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ

TFF Hukuk Müşavirliği'nin, futbolcumuz Samet Akaydın'ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon'da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısının en net göstergesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz."

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