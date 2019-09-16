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Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF'nin Riva'daki merkezine nezaket ve 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ali Koç ve yöneticiler, TFF'nin yeni Yönetim Kurulu'na görevlerinde başarılar diledi.

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Fenerhahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra; yöneticiler Erol Bilecik, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Alper Pirşen ve Metin Sipahioğlu da ziyarette yer aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya gelen Ali Koç ve yöneticiler, TFF binasını gezdi ve eski futbolcuların görsellerinden oluşan bölümü inceledi. Ziyarette birlikte öğle yemeği de yendi.
 
 
TFF Başkanı Nihat Özdemir, nezaket ziyaretinde bulunan Ali Koç ve yöneticilere isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takımın formasını hediye etti. Ali Koç da "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Özdemir'e hediye olarak sundu. Ali Koç, U17 Milli Takımı oyuncularıyla da bir araya geldi.

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