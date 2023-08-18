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Spor

Fenerbahçe'den Thomas Partey hamlesi!

Transfer çalışmalarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Arsenal forması giyen Thomas Partey oldu. Sarı lacivertli ekip oyuncunun durumunu İngiliz kulübüne sordu.

18 Ağustos 2023 Cuma 22:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Thomas Partey hamlesi!
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Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'in transferinin orta sahaya yeni takviye için çalışmalarına devam ediyor.

PARTEY'İN DURUMU SORULDU

Fenerbahçe'de orta saha için gündeme gelen son isim Thomas Partey oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı laciverli takım Arsenal'e 30 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu.

İKİ MAÇTA DA 11'DE BAŞLADI

Partey'in özellikle Declan Rice transferinin ardından takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti. Ancak tecrübeli futbolcu, Arsenal Community Shield'de Manchester City ve ligde Nottingham Forest ile oynadığı maçlara ilk 11'de başladı.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Partey'in Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

2020 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Ganalı oyuncu 101 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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