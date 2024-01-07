Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Gündeme gelen son isim, Tottenham'dan Ivan Perisic....

SAKATLIK DURUMU SORUN TEŞKİL ETMEZSE...

Kanarya'da Ryan Kent'in ayrılması ve sakatlık durumu sorun teşkil etmediği takdirde yönetimin, İngiliz ekibi Tottenham'da oynayan Hırvat yıldız Ivan Perisic'i kadrosuna katmayı düşündüğü öğrenildi.

ÇAPRAZ BAĞI YIRTILDI

Sezon başında çapraz bağı yırtılan Perisic, bu sezon Tottenham'da sadece 5 maça çıkabildi.

EURO 2024 HEDEFİ

İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcu, EURO 2024'te de milli takımda görev almayı hedefliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Sol açık ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen Perisic'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

KARİYERİ

Perisic daha önce Inter, Bayern Münih, Wolfsburg, Dortmund, Club Brugge, Sochaux, Roaselare ve Hajduk takımlarında da görev yapmıştı.

45 MİLYON EUROYA ULAŞTI

2017 yılında 45 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Perisic, Hırvatistan adına 129 maçta 33 gol kaydetti.