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Spor

Fenerbahçe'den transfer bombası! Gündemdeki son isim Ivan Perisic

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon üç kulvarda mücadele eden ve kadrosunu kalite isimlerle dolduran sarı lacivertlilerde gündemdeki son isim Ivan Perisic oldu. İşte detaylar...

Takvim7 Ocak 2024 Pazar 12:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den transfer bombası! Gündemdeki son isim Ivan Perisic
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Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Gündeme gelen son isim, Tottenham'dan Ivan Perisic....

SAKATLIK DURUMU SORUN TEŞKİL ETMEZSE...

Kanarya'da Ryan Kent'in ayrılması ve sakatlık durumu sorun teşkil etmediği takdirde yönetimin, İngiliz ekibi Tottenham'da oynayan Hırvat yıldız Ivan Perisic'i kadrosuna katmayı düşündüğü öğrenildi.

ÇAPRAZ BAĞI YIRTILDI

Sezon başında çapraz bağı yırtılan Perisic, bu sezon Tottenham'da sadece 5 maça çıkabildi.

EURO 2024 HEDEFİ

İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcu, EURO 2024'te de milli takımda görev almayı hedefliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Sol açık ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen Perisic'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

KARİYERİ

Perisic daha önce Inter, Bayern Münih, Wolfsburg, Dortmund, Club Brugge, Sochaux, Roaselare ve Hajduk takımlarında da görev yapmıştı.

45 MİLYON EUROYA ULAŞTI

2017 yılında 45 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Perisic, Hırvatistan adına 129 maçta 33 gol kaydetti.

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