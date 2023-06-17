Fenerbahçe'den transferde İtalya çıkarması

Fenerbahçe, transferde adeta İtalyan modasını takip ediyor.

Kanarya'nın teknik direktörlük konusunda en güçlü adayı, an itibarıyla Vincenzo Montella...

VINCENZO MONTELLA

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda Adana Demirspor'u 4. yaparak Konferans Ligi'ne götüren Vincenzo Montella'nın sözleşmesi sona ermişti.

Dzeko'nun menajeriyle çalışan Montella ile Fenerbahçe'nin, her konuda anlaştığı bilgisine ulaşıldı.

İtalyan hocayla, 2+1 yıllık kontrat yapılacağı iddia ediliyor.

EDIN DZEKO

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'le sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için kulübü, yakın zamanda son bir hamle daha yaptı. Fenerbahçe'nin, her konuda el sıkıştığı Dzeko için Milano temsilcisi, 1 yıllık bir sözleşme sundu. Ancak Boşnak yıldız, buna olumsuz cevap verdi.

Kanarya, 2 yıl için 9 milyon Euro teklif ettiği 37 yaşındaki forveti beklemeye başladı.

JOAQUIN CORREA

Inter'le sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Joacquin Correa, teknik direktör Simone Inzaghi'nin takımında çok fazla süre alamamaktan rahatsız...

Çizme basınında çıkan haberlere göre Correa, düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyor ve ilk alternatifinin Fenerbahçe olduğu öne sürülüyor. 28 yaşındaki Arjantinli forvetin, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Türkiye'ye gidebileceği ifade ediliyor.

JUAN CUADRADO

İtalyan devi Juventus'la sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılma kararı alan ve artık kariyerindeyeni bir sayfa açmak isteyen Juan Cuadrado için Fenerbahçe ve İspanya'dan Sevilla'nın devreye girdiği öğrenilmişti.

Hem sağ bek hem de sağ kanat olarak görev yapabilen 35 yaşındaki futbolcunun, şu an tatilde olduğu ve geleceğiyle ilgili kararı da ailesiyle birlikte vereceği bildirildi.

RICCARDO ORSOLINI

Bologna'da geçen sezon çok iyi bir performans gösteren sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'yi, Fiorentina ve Napoli ile birlikte Fenerbahçe istiyor.

Son derece teknik bir oyuncu olan Orsolini için Sarı-Lacivertliler'in, teklifini sunduğu belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu ile görüşen ve olumlu yanıt alan Fener'in, Bologna'ya 9 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyor.