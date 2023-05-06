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Spor

Fenerbahçe'den Traore hamlesi!

Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'de son olarak gündeme gelen isim Wolverhamton'da forma giyen orta saha oyuncusu Boubacar Traore oldu.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Traore hamlesi!
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahayı güçlendirmek için de girişimlere başladı.

Hedefteki isimlerden biri Boubacar Traore. Wolverhampton, 21 yaşındaki oyuncuyu zorunlu satın alma şartıyla Metz'den kiralamıştı. Liverpool oyuncu için bütçe ayırınca Wolves, Haziran'da kullanabileceği 11 milyon euroluk opsiyonu ocak ayında kullanmıştı. Traore'nin menajeri Kaan Toker, Fenerbahçe'nin genç yıldıza olan ilgisini doğruladı.

Toker, Belçika'dan da talipleri olan Traore'nin geleceğiyle ilgili olarak bu ülkenin basınına yaptığı açıklamada, "Traore ile birçok kulüp ilgileniyor. Böyle iyi bir futbolcuyu herkes takımında görmek ister. Fenerbahçe'nin de ilgisini çeken bir isim. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Boubacar Traore, bu sezon Wolverhampton'da 9 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

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