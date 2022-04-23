Fenerbahçe'den Türk Telekom'a 29 sayı fark

Karşılaşmanın ilk beş dakikası karşılıklı basketlerle geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele alan ev sahibi takım, farkı hızla açtı ve ilk çeyreği 16 sayı farkla üstün bitirdi: 28-12.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 16. dakikada farkı 19 sayıya yükseltti: 39-20. Fenerbahçe soyunma odasına da 50-31 üstün gitti.

İkinci yarıda da rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi takım üçüncü çeyreğin sonunda Şehmus Hazer ile bulduğu basketle maçtaki en büyük farkı yakaladı: 75-45.

Dördüncü periyoda 29 sayı üstünlükle giren sarı-lacivertliler salondan da 92-63 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinin sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Fenerbahçe Koleji anaokulu öğrencileri dans gösterisi gerçekleştirdi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 8, Henry 5, Pierre 10, Booker 13, Vesely, Metecan Birsen 14, İsmet Akpınar 3, Tarık Biberoviç 8, De Colo 9, Ahmet Düverioğlu 13, Melih Mahmutoğlu 9

Türk Telekom: Erdi Gülaslan 1, Ellis 8, Perez 7, Dawkins 6, Johnson 16, Berk Demir 5, Dorukhan Engindeniz 8, Burak Gözeneli 10, Arda Özdoğan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es

1. Periyot: 28-12

Devre: 50-31

3. Periyot: 75-45