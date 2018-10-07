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Fenerbahçe'den Ünal Karaman'a başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın vefat eden annesi Şefika Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal  Karaman'ın vefat eden annesi Şefika Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda,  "Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefat  ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi  ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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