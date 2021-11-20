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Spor

Fenerbahçe'den üst üste 5. galibiyet

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 72-59 mağlup etti.

20 Kasım 2021 Cumartesi 20:34 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:34
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 72-59 yendi.

Fenerbahçe Safiport bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ozan Gönen, Süleyman Dağder Dağlı

FENERBAHÇE SAFİPORT: McBride 15, Iagupova 15, Olcay Çakır Turgut 8, Stokes, Williams 12, Tuğçe Canıtez 12, Şerife Alperi Onar 6, Zahui 4, Manolya Kurtulmuş

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Zellous 15, Asena Yalçın 4, Hayes 24, Fagbenle 8, Holingsvort 4, Sinem Ataş 2, Aniqwe 2, Feride Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş

1. PERİYOT: 20-15

DEVRE: 35-26

3. PERİYOT: 53-45

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