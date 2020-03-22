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Spor

Fenerbahçe'den üyelerine koronavirüs uyarısı

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerinin sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulundu.

AA22 Mart 2020 Pazar 16:53 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 16:55
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Sarı-lacivertli kulüp tarafından üyelere SMS yoluyla gönderilen mesajda, "Değerli üyelerimiz, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı kurallara uyarak ve önlem alarak mücadele edebiliriz. Bu bağlamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan üyelerimizin, sokağa çıkmama kuralına uyum göstermelerinin çok kritik olduğunu hatırlatmak istiyoruz. En kısa zamanda sağlıklı günlerde tribünlerimizde buluşmayı diliyoruz. Bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam. Birlikte başaracağız. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz." ifadelerine yer verildi.

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