Fenerbahçe'den Valbuena'ya yeni kontrat
Fenerbahçe'nin Valbuena'nın 2 yıllık teklife sıcak baktığı ve daha önce aldığı yıllık garanti ücretinde indirime gidilmesine de 'evet' dediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan "25 maçta oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" maddesinin karşılıklı anlaşma yoluyla iptal edilmesinin ardından Fransız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu.
ÜCRETİ DÜŞECEK
Fenerbahçe'de yıllık 2.8 milyon euro garanti para alan Valbuena, maçbaşı ve primlerle 3.5 milyon euroyu buluyordu.
Valbuena'ya yıllık garanti ücretinden daha düşük olmak üzere 2 yıllık sözleşme teklifinin yapıldığı ve Valbuena'nın da buna sıcak baktığı öğrenildi.
Teklif edilen garanti ücretin 2 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. Kulübe yakın kaynaklar Valbuena ile sezon sona erir ermez imzaların atılacağını ve bir sorunun olmadığını ifade ediyorlar.
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