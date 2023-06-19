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Spor

Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella hakkında çıkan haberleri yalanladı.

19 Haziran 2023 Pazartesi 14:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Sarı lacivertliler Montella ile anlaşılıp vazgeçildiği haberlerini yalanladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

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