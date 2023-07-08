Fenerbahçe'den Willan Arao kararı

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına iyice hız verdi. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor.

YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Fenerbahçe'de geçen sezon Jorge Jesus'un ısrarıyla transfer edilen Willian Arao, yeni sezon planlamasında yer almıyor.

FENERBAHÇE 7.5 MİLYON EURO BEKLİYOR

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin bilgisi dahilinde birkaç takımla transfer için görüşüyor. 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin istediği düzeyde bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak. Fenerbahçe ise Brezilyalı orta saha oyuncusu için 7.5 milyon euro gelir bekliyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'ye geçen sezon Flamengo'dan transfer olan Arao'nun sarı-lacivertliler ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Arao'nun sözleşmesinde ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonu yer alıyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'de geçen sezon 45 maçta süre bulan Willian Arao, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.