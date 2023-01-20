Fenerbahçe'den yeni sponsorluk anlaşması!

Fenerbahçe Kulübü ile Yemeksepeti arasında kadın basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için anlaşma imzalandı.



Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Kemal Danabaş ile Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Baki katıldı.

Törende, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit, başantrenör Marina Maljkovic ve kaptanı Olcay Çakır Turgut da yer aldı.

Burak Ç. Kızılhan, törende yaptığı açıklamada, Yemeksepeti ile yaptıkları anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olacağını belirterek, "Umuyorum ki bu birliktelik uzun yıllar sürecek. Desteği olan herkese teşekkür ediyorum ve Yemeksepeti'ne ailemize 'hoş geldin' diyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kadın basketbolunda marka haline geldiğine vurgu yapan M. Kemal Danabaş da "Her kulvarda şampiyonluk hedefliyoruz. Cumhuriyeti'mizin 100. yılını kutlayacağımız bu özel senede her başarı ayrı bir öneme sahiptir. Sezon sonunda özlemle beklenen FIBA Avrupa Ligi kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Mert Baki ise Yemeksepeti olarak sportif başarıların artmasına ve kadınların her alanda eşit imkanlara sahip olmasına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Bu nedenle kurumsal çalışmalarımızda kadınlara yönelik projelere öncelik verdik. Geçtiğimiz yıl basketbol ve e-spor sponsorluklarıyla önemli destekler sağladık. Bu sponsorluk anlaşmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz. Farklı branşlarda spora ve sporculara desteğimizi arttırarak sürdürmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.