Fenerbahçe'den yılın bombası! Edin Dzeko için kollar sıvandı

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda hedefe ulaşabilmek için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'yle ilgili bir haber de İtalyan basınından geldi. La Repubblica, Fenerbahçe'nin, İnter'le sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla dolacak olan Edin Dzeko'ya sezon başına 4 milyon Euro'dan iki yıllık teklifte bulunduğunu ve 37 yaşındaki yıldızın bu öneriye sıcak baktığını yazdı.

FİNAL SONRASI AYRILMAYABİLİR

Haberde, tecrübeli golcünün Fenerbahçe'ye "Evet" demesi durumunda İnter'in bu akşam İstanbul'da Manchester City ile İstanbul'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Türkiye'de kalabileceği belirtildi. Boşnak futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle 51 resmi maçta forma giyerken 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

EDİN DZEKO'NUN KARİYERİ

17 Mart 1986 yılında Sarajevo'da dünyaya gelen Edin Dzeko, futbola Zeljeznicar'da başladı. Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formalarını giydi. Bosna Hersek'te 5 kez yılın futbolcusu seçildi. Serie A (29), Bundesliga (22) ve Avrupa Ligi'nde (8) gol kralı oldu. Manchester City ile iki Premier Lig, Wolfsburg ile Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Kulüp kariyeri boyunca 737 maça çıkıp 323 gol ve 145 asistlik performans sergiledi. Bosna Hersek milli Takımı'yla da 127 karşılaşmada 64 gol kaydetti.