Fenerbahçe'den yüksek maliyetli duvar!

Süper Lig'in kayıpsız lideri Fenerbahçe, bu sezon hem hücumda attığı gollerde hem de savunmadaki başarısıyla zirvede yer alıyor.

Sarı-Lacivertliler, bu sezon oynadığı 14 resmi maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı. Kanarya, oynadığı maçlarda savunmasıyla da dikkat çekiyor. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada kalesine 12 isabetli şut atılan Sarı-Lacivertliler, ağlarında yalnızca 3 gol gördü. F.Bahçe, son 3 lig maçında ise rakiplerine iki isabetli şut fırsatı tanıdı. Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarında da 7 karşılaşmada 3 gol yedi.

DEPLASMANLARDA GOL YEMEDİ

Kanarya, bu sezon 3'ü Süper Lig olmak üzere toplam 6 deplasman maçına çıktı. Sarı-Lacivertli takım, Avrupa kupalarında Zimbru, Maribor, Twente; ligde ise Samsunspor, Ankaragücü ve Alanyaspor'a konuk oldu.Bu maçların tamamında rakiplerine üstünlük sağlayan Sarı-Lacivertliler, kalesinde gol görmedi. Kanarya, bu süreçte rakip filelere 12 gol sığdırmasını başardı.

3 OYUNCU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

F.Bahçe'nin bu performansında savunma hattına yapılan transferler etkili rol oynadı. Dinamo Zagreb'ten transfer edilen Livakovic'e 6.65 milyon euro bonservis artı 950 bin euro da bonus taahhüt edildi. Becao için İtalyan ekibi Udinese'ye 8 milyon 310 bin euro ödeme yapılacak. Savunmaya yapılan bir diğer takviye Djiku için ise bonservis bedeli ödenmedi. Ganalı Djiku forma giymeye başladıktan sonra taraftarın sevgilisi oldu.