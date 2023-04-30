İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'den Yusuf Günay'a tepki

Fenerbahçe, Dursun Özbek'in Beşiktaş-Galatasaray derbisini sarı-kırmızılıların eski yöneticisi ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ile birlikte izlemesine tepki gösterdi.

30 Nisan 2023 Pazar 23:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Yusuf Günay'a tepki
ABONE OL

Fenerbahçe cephesi, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile ilgili açıklama yaptı.

Geride kalan haftada sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın eski yöneticisi olan Yusuf Günay'ın Dursun Özbek'in TFF ziyareti sırasında görüşmede yer aldığını öne sürdü. Bu iddianın ardından Yusuf Günay, Fenerbahçe'ye cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Beşiktaş - Galatasaray derbisini sarı-kırmızılıların eski yöneticisi TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ile birlikte izlemesine Fenerbahçe'den tepki geldi.

Fenerbahçeli Yönetici Sertac Komsuoğlu, sosyal medyada hesabından "Bu işte bir tutarsızlık var..." diyerek Dursun Özbek ile Yusuf Günay'ın fotoğrafını paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.