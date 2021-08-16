İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2021 Pazartesi / 8 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4751
  • EURO
    10,0009
  • ALTIN
    483.329
  • BIST100
    1459.36
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık tespit edildi
Spor

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan golcü oyuncu Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık tespit edildiği duyuruldu.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:35 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:37
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullandı.

Adana Demirspor müsabakasının 46. dakikasında Mbwana Samatta'nın yerine oyuna dahil olan ve sarı-lacivertli takımın attığı golde katkısı bulunan 29 yaşındaki futbolcu, sakatlanınca 70. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.