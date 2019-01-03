Fenerbahçeli futbolcular laktat testinden geçirildi
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, laktat testinden geçirildi.
Sarı-lacivertli futbolcuların, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 6 ayrı grup halinde testlere tabi tutulduğu bildirildi.
Fenerbahçe, kamp çalışmaları için bugün Antalya'ya gidecek.
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