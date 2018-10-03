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Fenerbahçeli futbolculardan Comolli'ye öfke! 'Bu adamları nereden buldun?'

Fenerbahçeli futbolcuların kendi aralarında yaptıkları toplantılarda kötü gidişatın faturasını yanlış transferlere imza atan Comolli'ye kestikleri öğrenildi.

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Fenerbahçe’de sezona yapılan kötü başlangıç, Phillip Cocu’yu hedef adam haline getirdi. Ancak Samandıra’daki sohbetler çok farklı. Şampiyonlar Ligi’ne eleme turunda veda edildi, ligde 7 maçta 4 yenilgi alındı, Avrupa Ligi’nde gruba Dinamo Zagreb karşısında 4-1’lik hezimetle başlandı. Büyük bir krizin içinde olan Fenerbahçe’de teknik patron Phillip Cocu, hedef adam haline geldi. Yönetimin, Hollandalı hocadan istifa etmesini istediği bile öne sürüldü. Ancak kötü gidişin nedenleriyle ilgili olarak takım içerisindeki düşünce çok farklı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Samandıra’da Sarı-Lacivertli futbolcuların kendi aralarında yaptığı değerlendirmelerde faturayı sportif direktör Damien Comolli’ye kestikleri iddia edildi! Oyuncular, Comolli’nin transferlerde büyük hatalar yaptığı görüşünde. Özellikle performanslarıyla çok eleştirilen Diego Reyes, Jailson ve Michael Frey gibi isimlerin Fenerbahçe kalitesinde olmadığı fikrinin, takım içerisinde yükses sesle dile getirildiği öne sürüldü. 

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