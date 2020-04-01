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Spor

Fenerbahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı! ''Sen, ben, biz, hep birlikte başaracağız''

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) karşı Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla 'Evde kal' çağrısında bulundu. Kaptan Emre Belözoğlu sağlık personeline teşekkür ederken 'Unutmayalım; sen, ben, biz, hep birlikte başaracağız' mesajına yer verildi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 21:49 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 21:49
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Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından yayınlanan videoda konuşan Fenerbahçeli oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti.

Videoda sosyal mesafeye uyma, ellerin yıkanması, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, odaların havalandırılması, bol sıvı tüketilmesi, dışarı çıkılması gereken durumlarda maske takılması gibi uyarılar yapıldı.

Kaptan Emre Belözoğlu, "Korona virüse karşı mücadelede gecesini gündüzüne katan doktorlarımız ve tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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