Fenerbahçeli futbolculardan Türkiye Kupası değerlendirmesi

Bu sezon 61. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan final maçında rakibi Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe oldu. 9 sezon sonra kupaya sahip olan sarı-lacivertliler, tarihindeki 7. Türkiye Kupası'nı da kazanmış oldu. Maçın ardından kupa zaferini değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, "Çok çalıştık. Çok uzun bir sezon oldu. Söyleyecek kelime bulamıyorum. 5 yıldır bu kulüpteyim ve bu süre dahilinde hiç kupa kazanamamıştım. Bunu gerçekleştirmek çok büyük mutluluk" dedi.

ARDA GÜLER: "KARİYERİMDE İLK KUPAM, ÇOK MUTLUYUM"

Ziraat Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncusu seçilen Arda Güler, "Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Uzun zamandır kupa kazanamıyorduk. İnşallah devamı da gelir. Benim de kariyerimde ilk kupam, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

MİHA ZAJC: "BUNU FAZLASIYLA HAK ETTİK"

Sloven oyuncu Miha Zajc harika bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bunu fazlasıyla hak ettik, hem ilk yarı hem ikinci yarı rakipten çok daha iyiydik. Daha fazla gol atabilirdik. Bizim için önemli bir kupaydı. Tabii açıkçası biz sezona başlarken hem lig hem kupayı kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe oynadığı her kulvarda şampiyonluğu hedefler. Sezon uzundu bizler açısından. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri 90 dakika boyunca desteklediler. Harika bir akşamdı" dedi.

ALTAY BAYINDIR: "BU İNŞALLAH KAZANACAĞIMIZ DAHA NİCE KUPALARIN ÖNCÜSÜ OLUR"

Sakatlığı nedeniyle final maçında forma giyemeyen Altay Bayındır, "Buruk bir mutluluğumuz var. Bir tane daha kupa kazanmak bu sene önemliydi. Camiamıza armağan olsun. Bu inşallah kazanacağımız daha nice kupaların öncüsü olur. Sezon içinde sakatlığım nedeniyle uzun süre ağrılı günler geçirdim. Ama şu an iyiyim. Dediğim gibi inşallah gelecek günler daha güzel günler olur" ifadelerini kullandı.

MİCHY BATSHUAYİ: "YENİ SEZONLARDA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2 gol atarak takımına kupayı getiren Michy Batshuayi, "Takım, kulüp ve taraftarlar için mutlu bir gün. Takımın performansı sezon içinde iyiydi ama lig şampiyonluğunu kaçırdık. İnşallah yeni sezonda kazanırız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Yeni sezonlarda şampiyon olmak istiyoruz. Jesus hocanın ayrılışı zor bir durum yeni sezonda onun gibi iyi bir antrenör bulmak zorundayız" dedi.

SERDAR AZİZ: "MAÇA İYİ BİR KARAKTER KOYDUK"

Sarı-lacivert ekibin defans oyuncusu Serdar Aziz, "Sezonu mutlu bitirdik ama biraz da buruk bitirdik. Maça ana hedefimizden biraz uzak olduğumuz için biraz demoralize çıktık ama bir karakter ortaya koyduk" diye konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ: "İNŞALLAH BU KUPA GELECEK KUPALARIN BAŞLANGICI OLUR"

İrfan Can Kahveci ise, "Gönül ligi de kazanmak isterdi. Sezon başında böyle hedeflerimiz vardı. Uzun zaman sonra bir kupa getirdik. İnşallah bu kupa gelecek kupaların başlangıcı olur" açıklamalarında bulundu.