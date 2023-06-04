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Spor

Fenerbahçeli taraftarından istifa talebi

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçların alınamaması ve takımın gösterdiği kötü performanstan dolayı Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetime istifa tezahüratlarında bulundu.

4 Haziran 2023 Pazar 23:26 - Güncelleme:
Fenerbahçeli taraftarından istifa talebi
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte teknik ekip ve futbolculara da tepki gösterdi.

Futbolcuların özel araçlarıyla tesislerden çıktığı anlarda emniyet güçleri yolları keserek, taraftarların oyunculara yaklaşmasına engel oldu.

EMNİYET GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ

Yönetim ve takımı protesto etmeyi sürdüren sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra emniyet güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeyi terk etti.

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