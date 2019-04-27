Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi
Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçının son dakikalarında başkan Ali Koç'a ve oyunculara ciddi şekilde tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" ve "Formayı çıkarın, s....... gidin" şeklinde tezahüratlar yaptı.
Öte yandan sarı-lacivertli oyuncular ıslıklarla protesto edildi.
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