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Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi

Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçının son dakikalarında başkan Ali Koç'a ve oyunculara ciddi şekilde tepki gösterdi.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" ve "Formayı çıkarın, s....... gidin" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Öte yandan sarı-lacivertli oyuncular ıslıklarla protesto edildi.

D-100´de makas atarak ilerleyen trafik magandası yakalandı

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