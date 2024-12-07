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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar Tüpraş Stadı'na ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar Tüpraş Stadı'na ulaştı.

DHA7 Aralık 2024 Cumartesi 17:38 - Güncelleme:
Fenerbahçeli taraftarlar Tüpraş Stadı'na ulaştı
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Fenerbahçe'li taraftarlar, deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak derbiyi izlemek üzere Tüpraş Stadı'na ulaştı.

Süper Lig'in 15'inci hafta derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı konuk takım tribününden izlemek isteyen Sarı-lacivertli taraftarlar, öğle saatlerinde Ülker Stadyumu çevresinde toplandı.

Yaklaşık 2 bin kadar Sarı-lacivertli taraftar, güvenlik önlemleri altında 26 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti. Otobüslerle stada ulaşan Sarı-lacivertli taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.

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