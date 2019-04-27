Fenerbahçeli taraftarlardan Ayew'e protesto!

Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maçta mücadelenin başından beri etkisiz oyunu ve top kayıplarıyla sarı-lacivertli taraftarları adeta çileden çıkaran Andre Ayew, tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kaldı.