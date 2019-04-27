Fenerbahçeli taraftarlardan Ayew'e protesto!
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Andre Ayew taraftarının ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maçta mücadelenin başından beri etkisiz oyunu ve top kayıplarıyla sarı-lacivertli taraftarları adeta çileden çıkaran Andre Ayew, tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
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