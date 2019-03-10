Fenerbahçeli taraftarlardan Volkan Demirel'e büyük tepki

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu maçın sarı-lacivertlilerin hedefinde Volkan Demirel vardı. Mağlubiyetin nedeni olarak Volkan Demirel'i gösteren taraftarlar sosyal medyada yoğun eleştirilerde bulundu.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle:

"Ersun hoca kusura bakma hatalısın bu Volkan oynamaz kaleyi bu Volkan korumaz. Neyi düşünerek oynatıyorsun bilmiyorum ama kafasında futbolu bitirmiş 40 yaşında bir kaleciye Fenerbahçe kalesi verilmez ayıptır artık yeter senelerdir çekiyoruz bu adamdan biz, cidden yeter hocam!"

"Ersun Hoca'nın Volkan ısrarını kendisinden başka anlayan yoktur herhalde."

"Ersun Bey haftaya da Volkan’la başlayın... Maç sonunda da biz böyle değiliz, bir daha olmayacak adlı şiirinizi de bekliyoruz"

"Volkan’da ilerleme var bu kez kaleye gelen ikinci topta gol yedi."

"Volkan bey golü hediye edene kadar maçta etkili olan, daha çok pozisyona giren taraf bizdik ama büyük kaptanımız sağ olsun takımı geriye itti."

"Seni istemiyoruz Volkan!"

"Volkan'la 3-4 sene önce yolları ayırmalıydık. Bitmiş aşkı inatla uzatmaya çalısmak her zaman zarar getirmiştir."

"Volkan son maçın olsun yeter... Bıktık vallahi..."

"Volkan Demirel, kaleye gelen bir topu daha gol yiyerek savuşturdu."

"38 yaşında. Eski reflekslerinin çok çok uzağında. Bünyesini kaldıracak takati, toplara uzanacak gücü yok. Mental anlamda bitmiş. Başarısızlığı benliğine kabul ettirmiş ve alıştırmış. Son 4-5 yıldır takımına kazandırdığı maç sayısı 0, yazıyla sıfır.. Neden hala Volkan Demirel?"

"Yıllarca ilkokullarda öğretilen “Ali topu tut” cümlesi “Volkan topu tut” olarak değişmeli."

"Her zaman Volkan’a saygı duydum ama bu maç son maçı olmalı"

"Yenilginin tek sebebi Volkan Demirel’dir."

"Volkan kaleciliği bırakmayınca kalecilik onu bırakmış."

"Volkan Demirel azcık Fenerbahçe sevgin varsa Fenerbahçe için artık köşene çekil. Yeter artık!"

"Volkan lütfen bırak artık, iki top geldi kaleye ya! İki yere bile yatmadan 2 gol yedik bu nedir ya"

"Volkan Demirel seni seviyorum ama yedek kulübesinde"

"Harun, Volkan'dan kötü olamaz. Berke de Volkan’dan kötü olamaz. Gemisini batıran kaptan."

Mücadelede Volkan Demirel'in sinirlenerek direği yumrukladığı görüntüler de dikkat çekti.