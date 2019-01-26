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Fenerbahçeli taraftarların Ali Koç'a verdiği kredi bitti

Büyük destekle Başkan seçilen Koç’a taraftarın verdiği kredi bitti.

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Sarı-Lacivertliler, Ümraniye faciası sonrası, “Ne umutlarla geldiniz yönetime. Sizi savunduk her yerde. Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe!” tezahüratıyla tesisleri inletti!..

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçı 1-0 Ümraniyespor üstünlüğüyle sona eren maçın rövanşında Fenerbahçe, Kırmızı-Beyazlılar’a sahasında da 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Maçın ardından Samandıra Tesisleri’ne giden bazı Fenerbahçeli taraftarlar yönetime ve Ali Koç’a tepki gösterdi. Sarı-Lacivertliler, “Ne umutlarla geldiniz yönetime. Sizi savunduk her yerde. Söylesene Ali Baş- kan, bu ne biçim Fenerbahçe!” tezahüratında bulundu. Sosyal medyada da durum pek farklı değildi. Fenerbahçe taraftarları, yine Ali Koç’u hedef alarak, “İstifa da bir hizmettir” yorumları yaptı. Fenerbahçe, vizyon ve yeniden yapılanma sloganlarıyla göreve gelen Ali Koç başkanlığında tarihinin en kötü günlerini yaşamaya devam ediyor. Türkiye Kupası defteri de kapandı. Sezon başında espri olarak başlayan “Küme düşme” konusu, haftalar ilerledikçe ciddiye bindi. Camiada sinir katsayısı bir hayli yükseldi.

KOÇ TELEFONA CIKMIYOR

F.BAHÇE’NİN eski başkanlarından Ali Şen, “Taraftar bana, ‘Ali baba, başkanı arayıp bu durumları sormuyor musun?’ diye soruyor. Onlara cevabım şu, Başkan Ali Koç’u arıyorum ama ulaşamıyorum. Bu sabah da aradım ama dönüş olmuyor. Bütün Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri şaşkın, üzgün, öfkeli. Acilen herkesin kabul edebileceği 3 futbolcu almalı” dedi.

(Akşam)

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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