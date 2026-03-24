Fenerbahçeli yıldızlar taraftarla buluştu

Fenerbahçeli futbolcular Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif, Chobani Stadı'nda bulunan Fenerium mağazasındaki imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.



Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Maraton Fenerium mağazasında yapılan etkinliğe yönetim kurulu üyesi Orkan Orakçıoğlu ve Fenerbahçe Futbol AŞ yöneticisi Sinan Öncel de katıldı.

Taraftarların formalarını ve lisanslı ürünlerini imzalayan futbolcular, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Fenerbahçe Kulübü Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orkan Orakçıoğlu, taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederken Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel ise taraftarların uzun süredir futbolcularla bir araya gelmek istediğini dile getirerek, "Taraftarımız mutluysa biz de mutluyuz. Hepsi başarılı ve yıldız oyuncular, bizi mutlu eden futbolcular. Kuyruk Kadıköy'e kadar gidiyor, insanlarda inanılmaz bir heyecan var. Hızlı bir şekilde taraftarlarımızla buluşturuyoruz. Çocuklar çok mutlu, hanımefendiler çok mutlu, taraftarımız çok mutlu. Bu tür etkinlikleri sık sık yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel de uzun zamandır planladıkları organizasyonu milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Futbolcularımız sağ olsun bizi kırmadı. Kuyruk Kadıköy Terminal'e ulaşmış durumda. Takvim el verdiği sürece bunları daha sık yapmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımız için de güzel bir etkinlik oldu. Bunların sayısını artırmamız lazım. Taraftara bu duyguları yaşatmak bizim açımızdan çok kıymetli."