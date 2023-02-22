Fenerbahçeli yöneticiler, Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman'ı da ziyaret etti

Fenerbahçeli yöneticiler, 11 ili etkileyen depremin merkezi olan Kahramanmaraş'tan sonra bugün de Adıyaman'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Felaketin ilk gününden itibaren afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olan ve ihtiyaçların karşılanması, yaraların sarılması için çalışmalar yapan kulübümüz, bu misyonunu sürdürüyor. Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile yönetim kurulu üyelerimiz Ruşen Çetin ve Can Gebetaş afet bölgesinde depremin yol açtığı yıkımla ilgili çeşitli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere bugün Adıyaman'a gitti. Yöneticilerimize burada Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket ve Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir eşlik etti." ifadeleri yer aldı.

Adıyaman merkezde incelemelerde bulunan yöneticilerin, Adıyaman Üniversitesi'nde yer alan Afet Koordinasyon Merkezini ve Adıyaman Sümerevler Atletizm Pisti'ne kurulan çadır kentini ziyaret ettiği bildirildi.

JESUS, 10 YAŞINDAKİ BİR TARAFTARLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ



Ziyaretler kapsamında Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve yetkili isimlerle bir araya gelen Fenerbahçeli yöneticiler, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bundan sonra neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş, Valilik ziyareti sonrasında 10 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Emre ve beraberindekiler ile AFAD gönüllülerini sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'la görüntülü görüştürdü.