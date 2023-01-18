Fenerbahçeliler bu haberle çılgına dönecek! Yeni transfer taraftarı havalara uçuracak

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor. Jorge Jesus'un başkan Ali Koç'a verdiği listede sıra başı isim olan Jayden Osterwolde transferinde büyük bir aşama kaydedildi. Sol bek transferini ısrarla isteyen Portekizli çalıştırıcı, Jayden Osterwolde'yi oyun planı için son derece önemli görüyor. İtalya basınında çıkan haberlere göre Parma kulübünün kapıyı 10 milyon avro'dan açtığı, Fenerbahçe'nin ise ocak ayı için teklifinin 3 milyon avro civarında olduğu öğrenildi. Çetin geçen pazarlıklar neticesinde 5.5 milyon avro'ya kadar düşürülen bonservis bedelini Fenerbahçe'nin ödemesi bekleniyor. Genç oyuncunun ise Türkiye'ye taşınmaya sıcak baktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN İLGİLENDİĞİ JAYDEN OSTERWOLDE KİMDİR?

Hollandalı savunma oyuncusu Jyden Osterwolde Twente alt yapısında futbola başladı. Dikkat çeken performansı onu A takıma taşıdı. 2 yıl A takımda oynadıktan sonra şu an Serie B'de olan İtalya'nın efsane kulüplerinden Parma'nın dikkatini çekti ve 6 aylığına kiralık olarak İtalya yolcusu oldu. Burada ki performansı beğenilen ve fiziksel olarak İtalya futboluna uyum sağlaması neticesinde 3 milyon avro karşılığında bonsrevisi alındı. Sol bek, sol kanat beki ve çok etkili olamasa da stoper mevkiinde de forma giyebiliyor. İki takımın anlaşması durumunda Jayden Osterwolde'nin önümüzde ki günlerde takıma katılması kuvvetle muhtemel.

Star Gazetesi