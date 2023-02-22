Fenerbahçelileri çılgına çevirecek transfer! Dünya yıldızı için resmen onay çıktı

Ara transfer dönemi sürerken Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe dünya yıldızı için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DE ARA TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim bu amaçla ara transferde kadroyu daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİ BARCELONALI YILDIZ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Fenerbahçe, eski Barcelonalı yıldız Adama Traore için kolları sıvadı. Sabah'ın haberine göre; Transfer dönemi bitmeden ses getirecek bir transfere imza atmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun hem kendisi hem de kulübü ile temasa geçme kararı aldı.

JORGE JESUS'TAN ONAY ÇIKTI

Haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Adama Traore'yi istediği belirtilirken, Wolverhampton'ın da transfer için kolaylık sağlayacağı ve düşük bir bedelle 27 yaşındaki yıldızı bırakabileceği ifade edildi

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Wolverhampton formasıyla şu ana 26 resmi maça çıkan Adama Traore, toplam 1341 dakika süre aldı. 27 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.