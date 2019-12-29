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Spor

'Fenerbahçeliyim' dedi servet değerindeki teklifi reddetti

Çin'den 5 milyon Euro imza parası içeren dev bir teklif alan, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'in de peşinden koştuğu milli oyuncu Ozan Tufan, 'Ben Fenerbahçeliyim' diyerek sarı lacivertli kulüple yeni sözleşme imzaladı.

29.12.2019  10:51 - Güncelleme: 29.12.2019  10:51
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ozan Tufan kendisine gelen astronomik tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti ve sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.
 
Milli futbolcuya bir Çin kulübü, 5 milyon Euro imza parası içeren bir teklif sundu. Alman Bayer Leverkusen takımı ise 5 yıllık uzun bir kontrat önerdi. Ancak 24 yaşındaki oyuncu bu iki teklifi de reddetti.
 
Ozan'ın, sözleşme görüşmelerinin başından beri F.Bahçeli yöneticilere, "Burada kalmak istiyorum. Bunun için fedakarlık gerekirse yaparım" dediği öğrenildi.
 
DETAYLARI BİLE KONUŞMADI
 
Ozan'ın Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede, başkanın kendisine verdiği söz sonrası detayları konuşmadan 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği bildirildi. Ozan Tufan'ın futbolu Fenerbahçe'de bırakmayı planladığı bildirildi.
 
(Sabah)

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