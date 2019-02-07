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Fenerbahçe'nin '10 numara' planı ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimi, yeni '10 numara'dan sadece saha başarısı beklemiyor. Dünya çapında Fenerbahçe'yi konuşturmasını ve forma satışını patlatmasını da hedefliyor.

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Fenerbahçe ara transfer döneminde 5 önemli oyuncuyu kadrosuna kattı... Sarı-lacivertliler Chelsea'den Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiralarken, Galatasaray'dan Serdar Aziz, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ve Empoli'den Miha Zajc'ı bonservisiyle aldı. Fenerbahçe'de Moses 8, Serdar 15, Tolgay 18, Sadık 44, Zajc ise 21 numaralı formayı giyiyor. Sarı-lacivertli yönetimin Giuliano'dan boşalan 10 numarayı ise sezon sonundaki transfer döneminde doldurmayı planladığı bildirildi.
 
GIULIANO'DAN SONRA BOŞTA
 
Bu sezonun 1. haftasında Giuliano 10 numaralı formayı giydiği için başka bir oyuncu bu numarayı alamıyor. Ancak giyebilme şansı olsa dahi yönetim bu formayı devre arasında kimseye vermeyi düşünmüyordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmaylarının, sezon sonunda yapılacak golcü transferine 10 numaralı formayı vereceği, bu transferle ciddi bir pazarlama başarısı elde edilerek forma satışlarının patlatılmasının planlandığı kaydedildi.
 
(Sabah)
 

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