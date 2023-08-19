Fenerbahçe'nin ''10 numarası'' göz dolduruyor

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerden bir tanesi de Sebastian Szymanski'ydi. Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde Feyenoord formasıyla şampiyonluk yaşayan Polonyalı 10 numara bu şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Kiralık oynadığı Feyenoord'da 44 maçta 10 gol, 8 asiste imza atan Szymanski, Fenerbahçe kariyerine de harika bir başlangıç yaptı. Önceki gece Maribor'a jeneriklik bir gol atan Polonyalı futbolcu 5 resmi maçta 2 gol, 3 asistle 5 gole direkt katkı verdi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Sebastian Szymanski bu 5 resmi maçta toplam 316 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'ye Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olurken Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

4-3-3 düzeninde orta sahada ofansif bir rol alan Polonyalı yıldız Fenerbahçe'nin şampiyonluk yürüyüşünde ne kadar önemli bir aktör olacağını da kısa sürede ortaya koymuş oldu. 24 yaşında ve 1.74 boyunda olan Szymanski genç yaşına karşın 24 kez Polonya Milli Takım formasını giymeyi başardı. Szymanski, şu anda da Polonya Milli Takımı'nın 11'nin değişilmez isimlerinden.