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Spor

Fenerbahçe'nin 18 maçlık serisine Rangers son verdi

Fenerbahçe'nin 18 maçtır devam eden yenilmezlik serisi UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetle sona erdi.

IHA7 Mart 2025 Cuma 00:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 18 maçlık serisine Rangers son verdi
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin tüm kulvarlardaki 18 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İskoç temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golü Alexander Djiku'dan geldi. Bu müsabaka öncesi Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçta kaybetmeden Fenerbahçe, yenilgi yaşadı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 3. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe, lig aşamasında AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao'ya kaybetmişti.

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