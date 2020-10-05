AA 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:45 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:45

Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, gelişimini tamamlaması için Altınordu'ya verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı kalecimiz Osman Ertuğrul Çetin'in kişisel gelişimini tamamlaması için Altınordu Kulübü ile karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma her iki kulübün de haklarının korunacağı şekilde yapılmıştır." denildi.

Genç kalecinin durumunun takip edileceği belirtilerek, "Futbolcu yetiştirme konusunda sadece ülkemizde değil, dünyada da adını duyuran Altınordu Kulübüne kalecimizin gelişimi konusunda verecekleri destek için şimdiden teşekkür eder, ülke futbolunun geleceği için bu çalışmaların yayılarak devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Altınordu'nun yapılan açıklamada ise Osman Ertuğrul Çetin ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklama şöyle:

"Altınordu'muz, dış transfer son imzayı Fenerbahçe U19 Takımı’ndan kaleci Osman Ertuğrul Çetin’e attırdı. 11 yaşında geldiği Fenerbahçe’de 6 yılını geçiren genç kaleci, U15, U16 ve U17 Milli Takımı formasını ise bugüne kadar 12 kez giydi. Altınordu, U19 ve U17 Elit Ligi’nde 10’ar, U16 Ligi’nde 16, U15 Ligi’nde 14, U14 Ligi’nde ise 18 kez sahaya çıkan Osman Ertuğrul Çetin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç kaleci, Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu tarafından A takım kadrosuna dahil edildi."

Fenerbahçe’nin çok büyük bir camia olduğunu kaydeden genç kaleci ise şunları söyledi:

“Gözlerimi açtığım Fenerbahçe’den, beni Avrupa’ya kadar taşıyacağına inandığım Altınordu’ya gelmek benim için gurur verici. Altınordu, gençlere her zaman en iyi fırsatı tanıyan bir kulüp oldu. Milli takıma kazandırılan oyuncular, gelişim liglerindeki başarıları ve Türk ve Avrupa futboluna armağan edilen gençler, bunun en iyi göstergesi. Umarım ben de bu isimler arasında yer alırım.”

Altınordu İcra Kurulu Başkan (CEO) Barış Orhunbilge, son üç yıl içerisinde Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe ve Ozan Can Oruç’u Türk futboluna kazandırdıklarını vurgulayarak, "Ertuğrul da genç, gelişime açık ve yetenekli bir kaleci. İnşallah, önümüzdeki yıllarda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa’nın 5 büyük ligine göndereceğimiz oyuncular arasında yer alır. Bu transferin gerçekleşmesini sağlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar’a çok teşekkür ederiz.” dedi.