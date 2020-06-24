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Spor

Fenerbahçe'nin 2. Lig takımına 1. Lig daveti

Fenerbahçe, 2'nci Lig Kadın Takımı'nın 1'inci Lig'e katılımı için Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan gelen daveti kabul ettiğini bildirdi.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 14:24 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:24
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapılarımızdan yetişen sporcularımızın gelişimleri, maç deneyimi kazanarak ileriki yıllarda kulübümüze ve Türk voleyboluna başarı ile hizmet etmeleri adına çalışma ve planlamalarını sürdüren kulübümüz, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan gelen '2. Lig Kadın Takımımızın Kadınlar 1.Ligi'ne katılım davetini' kabul etmiştir.

Türk voleybolunun gelişimi adına adımlarını sürdüren Kulübümüz, Kadınlar 2. Ligi için de altyapımızdan daha küçük yaş gruplarından oluşan yeni bir takım kurulması kararı almıştır.

Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda her iki ligde ve altyapımızda mücadele edecek; Çubuklu ile çıkacakları maçlarda hırs, azim ve takım ruhunu deneyimleyerek sporcu kimliklerinin gelişmesi adına önemli mesafe kat edecek genç sporcularımızın tümüne başarılar dileriz."

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