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Fenerbahçe'nin 2019 bütçesi belli oldu

Fenerbahçe Kulübünün 2019 bütçesi kabul edildi..

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Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı mali genel kurulunda 2019 bütçesi de üyelerin oylarına sunuldu.

Fenerbahçe Kulübünün 2019'daki gelirleri 1 milyar 472 milyon lira olarak kabul edilirken, giderleri ise 1 milyar 585 milyon lira olarak onaylandı.

Kulübün dönem zararı ise 794 milyon lira olarak belirlendi.

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

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