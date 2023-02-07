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Spor

Fenerbahçe'nin 3. tırı da depremzedeler için yola çıktı

Fenerbahçe Kulübü, depremzedeler için 3. yardım tırının afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı.

7 Şubat 2023 Salı 18:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 3. tırı da depremzedeler için yola çıktı
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Fenerbahçe'nin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası için 3. tır da yola çıktı.

Kulübün sosyal medyada yaptığı son açıklamada, "Destekleriniz için teşekkür ederiz, üçüncü yardım tırımız da afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

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