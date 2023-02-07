Fenerbahçe'nin 3. tırı da depremzedeler için yola çıktı

Fenerbahçe'nin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası için 3. tır da yola çıktı.

Kulübün sosyal medyada yaptığı son açıklamada, "Destekleriniz için teşekkür ederiz, üçüncü yardım tırımız da afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı: