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Spor

Fenerbahçe'nin 4000. golü Sebastian Szymanski'den

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski sarı lacivertli ekibin 4000. golünü attı.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 16:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 4000. golü Sebastian Szymanski'den
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Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, kulübün lig tarihindeki 4000. golünü attı.

Maçın 22. dakikasında hızlı gelişen hücumda Talisca'nın şutunu kaleci kurtardı, seken topta Oğuz Aydın kale ağzındaki Szymanski'yi gördü ve Polonyalı oyuncu topu ağlara gönderdi.

4000. GOLÜ ATTI

Sebastian Szymanski, bu golle birlikte Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü atmış oldu. Fenerbahçe'nin 3000. golünü Alex de Souza, 2000. golünü Uche, 1000. Erol Togay, ilk golünü ise Ergun Öztuna kaydetmişti.

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