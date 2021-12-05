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Spor

Fenerbahçe'nin acı günü! Osman Arpacıoğlu vefat etti

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti.

DHA5 Aralık 2021 Pazar 13:27 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 13:27
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu da "Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanırken, Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

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