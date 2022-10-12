Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kafilesi açıklandı

Fenerbahçe'nin Larnaca deplasmanı kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Perşembe akşamı deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah tamamlayan ve 16.00'da uçak ile Rodos aktarmalı Güney Kıbrıs'a gidecek olan sarı-lacivertli takımda 20 oyuncu kafileye dahil edildi. Zajc adale ağrısı nedeniyle kadroya alınmazken, soğuk algınlığı olan Batshuayi antrenman eksiğine rağmen geniş kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar, Szalai, Gustavo, Yiğit Efe, Alioski, Ferdi, İsmail, Crespo, Emre, Lincoln, Rossi, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro, Batsuhayi