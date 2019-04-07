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Fenerbahçe'nin aradığı golcüyü Alex de Souza buldu

Fenerbahçe için Brezilya'da futbolcu izlemeye ve önermeye devam eden Alex de Souza, sarı-lacivertlilere genç yıldızı önerdi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Sarı-Lacivertliler'in efsane oyuncusu, Kanarya için futbolcu izlemeye ve önermeye devam ediyor.
 
Alex'in son gözdesi ise Fluminense forması giyen golcü futbolcu Pedro... 21 yaşındaki genç yıldız, 2017 yılından beri Brezilya kulübünde forma giyiyor.
 
REAL'İN KAPISINDAN DÖNDÜ
 
Fenerbahçe'de Alex'in transfer için önerdiği Fluminense'nin golcüsü Pedro'nun Real Madrid'in kapısından döndüğü ortaya çıktı.
 
Oyuncunun menajeri Marcio Giugni, Julen Lopetegui döneminde Pedro'nun Real Madrid'e transferi için anlaşmaya vardıklarını ancak oyuncunun sakatlığı sonrasında bu transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
 
2018 Ağustos'ta sakatlanan Pedro, 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. 21 yaşındaki yıldız adayı kısa bir süre önce yeniden takımla çalışmalara başladı.
 
4-5 MAÇINI CANLI İZLEDİ
 
Alex'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğü ve oyuncu için övgü dolu sözler sarf ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in Pedro'nun 4-5 maçını canlı izlediği bildirildi.
 
(Fotomaç)
 

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