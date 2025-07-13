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Spor

Fenerbahçe'nin Archie Brown videosu İtalya'da gündem oldu! ''Milan'la alay etti''

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Milan'ın da kadrosuna katmak istediği Archie Brown transferinde yüzü gülen taraf oldu. Sarı lacivertli ekibin oyucunun transferini duyurduğu video İtalya'dan gündem oldu. İtalyan basını video için 'Fenerbahçe, Milan'la alay etti.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 10:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Archie Brown videosu İtalya'da gündem oldu! ''Milan'la alay etti''
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Fenerbahçe'nin, Archie Brown'u kadrosuna katması İtalya'da da büyük gündem yarattı.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere "Evet" dedi ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Brown için transfer açıklamasında Milan'a göndermede bulundu. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi, İtalya'da gündem oldu.

La Gazzetta dello Sport'ta, Brown için yer alan haberde, "Fenerbahçe, Milan'la alay etti." denildi.

FENERBAHÇE'Yİ TERCİH NEDENİ

Archie Brown, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertlileri tercih nedenleriyle ilgili olarak şu sözleri kullandı:

"Jose Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Bana, kendi tecrübelerinden çok şey katabilecek biriyle çalışacak olmak benim için büyük bir fırsat. Kısaca ondan alabileceğim kadar fazla bilgiyi almaya ve onun yönetiminde kariyerimin en iyi döneminde olmaya çalışacağım. Bu yüzden bu durum benim için büyük bir onur."

"Bence bu birden fazla sebebin birleşimiydi. Öncelikle ilk sebep daha önce de söylediğim gibi kulüpteki aile ortamıydı. Herkes tarafından bu kadar istenildiğimi hissetmem benim için gerçekten çok önemliydi. Ayrıca Devin Özek'le harika bir görüşme yaptım. Bu benim için gerçekten belirleyici bir faktördü. Başkan da öyle. Hem Başkan hem de Devin Özek, bana kendimi evimdeymişim gibi hissettirdiler, gerçekten hoş karşılandığımı ve burada olmamı istediklerini hissettirdiler. Açıkçası onlara büyük bir teşekkür borçluyum çünkü eğer onlar olmasaydı şu an burada olur muydum bilmiyorum. O yüzden kesinlikle onlara minnettarım."

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