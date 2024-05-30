Fenerbahçe'nin Avrupa gerçeği! Rakiplerinin hepsi şampiyon oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı finalde tek golle mağlup eden Olympiakos kupayı müzesine götürdü.

Yunan temsilcisi, Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda elemişti.

Olympiakos'un Fenerbahçe'yi eleyip Konferans Ligi kazanmasıyla birlikte sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Son 3 sezonda Fenerbahçe'nin Avrupa'da karşılaştığı takımlar sezon sonunda kupa sevinci yaşadı.

EINTRACHT FRANKFURT

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşmıştı. İki takım arasındaki iki mücadele de 1-1 sona ermişti. Frankfurt, sezon sonunda Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

SEVILLA

2022-2023 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Fenerbahçe son 16 turunda karşılaşmıştı. Sevilla, evinde ilk maçı 2-0 kazanmış, rövanşta Kadıköy'de 1-0 kaybetmesine rağmen tur atlamıştı. İspanyol ekibi, sezon sonunda Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

OLYMPIAKOS

Olympiakos ise bu sezon Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Yunan ekibi, Kadıköy'de 90 dakika ve uzatmalarda temsilcimize 1-0 kaybetti. Penaltılarda Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, yarı finalde Aston Villa'yı, finalde Fiorentina'yı saf dışı bırakarak kupayı müzesine koydu.