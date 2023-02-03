İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2023 Cuma / 13 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8289
  • EURO
    20,35
  • ALTIN
    1128.49
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda 2 değişiklik
Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda 2 değişiklik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda mücadele edecek olan kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique yer almazken yeni transferlerden Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde yer aldı.

3 Şubat 2023 Cuma 22:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda 2 değişiklik
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Rennes, AEK ve Dinamo Kiev'i geçerek 14 paunla lider olan Fenerbahçe, son 16 turu için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Grubunu lider bitirdiği için son 32 turunu direkt geçerek son 16'da mücadelesi edecek sarı lacivert iki yıldız oyuncusunu UEFA'ya bildirmedi.

Fenerbahçe, sezon başında Al Ahli'den kiraladığı Alioski ve Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'yi UEFA'ya bildirmedi. İki futbolcu da son 16 turunca oynamayacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe öte yandan devre arasında kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın'ı UEFA'ya bildirdiği kadroda yer verdi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Samet Akaydin, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha ve hücum: Willian Arao, Ferdi, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, Joao Pedro, Bathsuayi, Bright Osayi-Samuel

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.