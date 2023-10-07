İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibinde 7 istifa
Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibinde 7 istifa

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Ludogorets'te Nordsjaelland karşısında alından 7-1'lik mağlubiyet sonrası tüm yönetim ve teknik ekip istifa ettiğini açıkladı.

7 Ekim 2023 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibinde 7 istifa
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Ludogorets'te Nordsjaelland karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyetin faturası belli oldu.

Karşılaşmanın ardından ülkede büyük eleştirilere maruz kalan Ludogorets'te tüm yönetim ve teknik kadronun istifa ettiği açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün Avrupa kupalarında aldığı en ağır yenilginin sorumluluğunu tüm futbol yapılanmasının aldığını kamuoyuyla paylaştı.

Ludogorets 10 haftası geride kalan Bulgaristan Ligi'nde topladığı 20 puanla 6. sırada yer alırken UEFA Konferans Ligi'nde ise oynadığı iki maçta topladığı 3 puanla averajla 3. sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.