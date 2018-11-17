Fenerbahçe'nin Bafetimbi Gomis'i almak için çok gizli operasyon yürüttüğü ortaya çıktı

Sezon başında Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis harekatını Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli gizlilik içinde yürütüyor.

Comolli'nin, yakın dost olduğu yıldız futbolcunun menajeri Patrick Mendy ile bu konuyu son günlerde sürekli görüştüğü ve önemli mesafe kat ettiği belirlendi.

Comolli'nin kadro dışı olan Aatıf ya da Dirar'ı bu transfer için takasta kullanmak istediği de sızan bilgiler arasında.

Gomis İstanbul'da

Üç gündür İstanbul'da olan Gomis, ayrılık sürecinde Galatasaray yönetimiyle sorun yaşamıştı.

Geçen sezon Süper Lig'de 29 golle rekor kırarak gol kralı olan 33 yaşındaki Gomis, bu sezon da Al Hilal'da 9 maçta 7 kez ağları sarstı.

(Fotomaç)